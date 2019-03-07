Российские фигуристы перед стартом на Универсиаде проиграли в Dota 2 красноярской команде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Сергей Мозгов, Егор Базин, Дмитрий Сопот и Александр Коровин перед выступлением на Универсиаде в Красноярске сыграли с местной командой по Dota 2 и потерпели поражение. Об этом журналистам после проката ритм-танца в дуэте с Бетиной Поповой рассказал Мозгов.

"Отлично тут проводим время, местные ребята пригласили нас сыграть в Dota 2. В общем они нас унизили тут, - рассмеялся Мозгов. - Вот если бы проводили конкурс на лучшие татуировки, я бы точно выиграл - 100 процентов".

Попова и Мозгов за исполнение ритм-танца получили 71,46 балла. "После чемпионата России мы много работали, и это видно по нашим баллам. Это для нас самый важны старт в сезоне, мы хотим завершить его со своими лучшими баллами и на первом месте", - рассказала Попова.

Попова и Мозгов выступают вместе с мая 2016 года. В настоящее время танцоры тренируются в группе Анжелики Крыловой. Попова родился во Владивостоке, она представляет на Универсиаде Российский университет театрального искусства. Москвич Мозгов учится в Московском государственном областном университете.