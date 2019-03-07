Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро и бронзу также завоевали россияне - Никита Поршнев (отставание - 14,2 секунды, 2 промаха) и Эдуард Латыпов (+1.06,3; 5) соответственно.

Россиянин Василий Томшин занял шестое место (+2.23,2; 2), Алексей Чулев - восьмое (+3.25,6; 3), Александр Дедюхин - 11-е (+5:15.1; 4).

Иванов является двукратным серебряным призером зимней Универсиады 2017 года (спринт и гонка преследования).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 21 золотой, 24 серебряными и 21 бронзовой наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.