Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро и бронзу также завоевали россияне - Никита Поршнев (отставание - 14,2 секунды, 2 промаха) и Эдуард Латыпов (+1.06,3; 5) соответственно.
Россиянин Василий Томшин занял шестое место (+2.23,2; 2), Алексей Чулев - восьмое (+3.25,6; 3), Александр Дедюхин - 11-е (+5:15.1; 4).
Иванов является двукратным серебряным призером зимней Универсиады 2017 года (спринт и гонка преследования).
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 21 золотой, 24 серебряными и 21 бронзовой наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|21
|24
|21
|66
|2
|Южная Корея
|6
|2
|4
|12
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|13
|Япония
|0
|1
|3
|4
|14
|Казахстан
|0
|1
|2
|3
|15
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1