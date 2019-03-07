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Команда ЦФО выиграла мужской турнир на чемпионате России по спортивной гимнастике

За команду выступали Иван Стретович, Сергей Кривунец, Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев

ПЕНЗА, 7 марта. /ТАСС/. Команда Центрального федерального округа заняла первое место по итогам мужского турнира на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.

За команду выступали Иван Стретович, Сергей Кривунец, Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев. По итогам шести упражнений они набрали 332,026 балла.

Второе место заняла команда "Москва-1" в составе Артура Далалояна, Дмитрия Ланкина, Никиты Нагорного, Алексея Косьянова, Станислава Хегая, Николая Кишкилева (331,125 балла). Третьими стали гимнасты Сибирского федерального округа - Андрей Лагутов, Андрей Черкасов, Никита Летников, Никита Игнатьев, Денис Юров, Олег Степко (322,525).

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 10 марта.

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