Фигуристы Евдокимова и Базин полностью довольны ритм-танцем на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российские танцоры Софья Евдокимова и Егор Базин полностью довольны своим прокатом ритм-танца на Универсиаде в Красноярске, но не так довольны оценками. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Евдокимова и Базин получили за исполнение ритм-танца 68,32 балла.

"Прокатом довольны практически на 100 процентов, а вот оценками не очень, - рассказала Евдокимова. - Хочется под конец сезона получать большие баллы, даже несмотря на то, что здесь мы заработали лучшие в сезоне. Это наш последний прокат в сезоне, мы ехали в Красноярск с мыслью в последний раз показать все, что умеем".

Фигуристы отметили, что соперников у них на Универсиаде немало. "Здесь выступают сильные российские дуэты, есть хорошие соперники из Франции, Финляндии, у всех свои сильные стороны. Мы не чувствуем себя здесь фаворитами - для нас есть "здесь и сейчас". А то бывает так - в голове ты лидер, а ноги делают совсем другое", - отметил Базин.

Евдокимова и Базин представляют Тольятти, где тренируются у Олега Судакова. Спортсмены составили дуэт в 2007 году, стали серебряными призерами Универсиады в Алма- Ате, на чемпионате России в Саранске были третьими. Евдокимова является студенткой Самарского государственного университета социальных наук и образования, Базин представляет Тольяттинский государственный университет.