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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские фигуристы Попова и Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде

За ритм-танец российские фигуристы получили 71,46 балла
Бетина Попова и Сергей Мозгов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Бетина Попова и Сергей Мозгов
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают первое место после ритмического танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на Универсиаде в Красноярске.

За ритм-танец российские фигуристы получили 71,46 балла. Второе место занимает другой российский дуэт - Софьи Евдокимовой и Егора Базина (68,32). Третьими идут французы Аделина Галявиева и Луи Торон (68,02).

Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов занимают шестое место (62,19).

Попова и Мозгов выступают вместе с 2016 года, в их активе серебряная медаль финала Кубка России 2017 года.

Произвольный танец фигуристы покажут 8 марта. Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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