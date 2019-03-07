Биатлонист Иванов не ориентировался на соперников в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Дмитрий Иванов не смотрел на соперников во время гонки преследования на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро и бронзу также завоевали россияне - Никита Поршнев (отставание - 14,2 секунды, 2 промаха) и Эдуард Латыпов (+1.06,3; 5) соответственно.

"Самые лучшие эмоции - сегодня, это победа, а победы всегда приносят много эмоций, поэтому очень рад. Не знаю, в чем секрет безошибочной стрельбы, сегодня была довольно непростая погода, делали поправки на ветер. После стрельбы лежа я понял, что можно отработать чисто, у меня это получилось. Не смотрел на соперников, работал в своем ритме, Никита Поршнев начинал стрелять раньше меня, но я стреляю побыстрее, на него не оглядывался", - отметил Иванов.

"Сделал все что мог - четыре нуля, хорошее прохождение дистанции, что еще может быть лучше для гонки. Планирую здесь выступить в масс-старте, побороться за медали. Конечно, хочется, чтобы была золотая медаль, но я буду рад любой награде. В этом году я не готовился с национальной командой, но буду тренироваться дальше и готовиться к следующему сезону, чтобы попасть в сборную команду России", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.