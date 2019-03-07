Обряд на выигрыш, селфи с оленями. Как проводят время участники Универсиады в Красноярске

Проспект Мира, центральная улица Красноярска, на время Универсиады превратилась в музыкально-художественную улицу. В разных точках проспекта можно посмотреть выступления рэперов и биткбоксеров, насладиться мелодией саксофона или флейты, послушать гитарную музыку.

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней принимают участие около 3 тыс. спортсменов из 58 стран. В город приехало большое количество болельщиков.

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Зимняя Универсиада в Красноярске достигла своего экватора - прошло пять из десяти соревновательных дней. Жизнь кипит не только на спортивных объектах, участники соревнований и болельщики гуляют по городу, фотографируются с талисманами Игр, а некоторые совершают религиозные обряды для победы на состязаниях.

Около памятника красноярскому художнику Андрею Поздееву расставлены мольберты. Все желающие под руководством преподавателя художественной школы им. Поздеева могут сделать свои копии картин или сами нарисовать достопримечательности Красноярска. Группа поляков, гулявшая в четверг по проспекту Мира, призналась ТАСС, что не ожидала встретить в Сибири такой европейский город.

Директор музея имени художника Василия Сурикова Владимир Лузан рассказал ТАСС, что в дни Универсиады существенно выросло количество посетителей. Люди приходят на грандиозную выставку, посвященную творчеству Сурикова, уроженца Красноярска. Среди гостей музея - граждане Монголии, Турции, Германии, Австрии, Китая, Швейцарии.

Образы U-лайки

Особой популярностью среди гостей города пользуется символ Универсиады - U-лайка. Это талисман соревнований, похожий на собаку породы сибирская хаски. Связанные с ней сувениры можно купить по всему городу - в дни Универсиады в городе много болельщиков в фирменных шапках с символикой Универсиады.

"Особым спросом пользуются мягкие игрушки высотой 33 см. Также активно приобретаются значки, магниты, силиконовые браслеты по причине их компактности и долговечности. В топе и кондитерские изделия - шоколад и конфеты в брендированных упаковках. Для понимания количества: к примеру, за вчерашний день в совокупности было реализовано более 4600 различных сувениров", - рассказали ТАСС в дирекции Универсиады.

На фоне символа Игр звездами стали настоящие, живые собаки северных пород. В деревне Универсиады спортсмены охотно делают селфи с голубоглазыми хаски и белоснежными самоедами. Болельщики и горожане выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с собаками или северными оленями в красноярском зоопарке "Роев Ручей". Здесь количество посетителей выросло на 20% по сравнению с обычными днями.

"Видно много туристов, болельщиков, со значками, символикой Универсиады. Много людей, кто приехал по работе - полиция, МЧС, волонтеры. Их мы пропускаем бесплатно. Парк очень нравится, многие называют его одним из лучших в России", - рассказал ТАСС директор "Роевого ручья" Андрей Горбань.

Сила веры

Спортсмены оказались довольно религиозны, говорят в доме религий, действующем на территории деревни Универсиады. Представитель Евангельской церкви христиан- баптистов Иван Руденок рассказал ТАСС, что помолиться приходят спортсмены и функционеры из разных стран, много верующих в сборной Канады по хоккею, есть они в немецкой команде и в сборной России. Сегодня спортсмены ждут приезда в деревню Игр бывшего чемпиона мира по боксу и христианина- баптиста Олега Маскаева. Католический священник отец Максим рассказал ТАСС, что к нему обращаются спортсмены из Чехии, Словакии и других европейских стран.

Буддийскую комнату для молитв в деревне Универсиады посещает двукратная победительница Игр в лыжных гонках Алиса Жамбалова. Именно она завоевала первое золото для российской сборной, а позднее выиграла еще одну медаль высшего достоинства.

"Делали обряд, ритуал на выигрыш. Мы духовно ее настроили, а по большей части это (победы - прим. ТАСС), конечно, ее заслуга. Хорошая подготовка", - рассказал ТАСС полномочный представитель Буддийской традиционной Сангхи России Шакья-лама (в миру Алексей Цыбенов).

По его словам, обряд состоит из чтения специальных сутр для устранения препятствий дня, часа, минуты и секунды, а также сутры на удачу. "Здесь удача очень важна, время [в гонке] идет на секунды", - подчеркнул лама.