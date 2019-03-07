Биатлонист Латыпов не знает, почему ошибался в стрельбе во время гонки на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не знает, с чем были связаны ошибки в стрельбе во время гонки преследования на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Латыпов допустил пять промахов и завоевал бронзовую медаль, победу одержал Дмитрий Иванов, серебряным призером стал Никита Поршнев.

"Гонка сегодня была хорошая, заняли весь пьедестал, рад за ребят. Погода была отличная, солнечная, быстрое скольжение по трассе, было приятно ехать, - отметил спортсмен. - На самой гонке у меня не получилось со стрельбой, на трассе чувствовал себя хорошо, но были ошибки, которые не дали сохранить свое место. Не знаю, что случилось со стрельбой, пока не анализировал, будем разговаривать с тренерами, надо свои ощущения сравнить с показаниями".

"На Универсиаде все организовано на высоком уровне. Мне все здесь нравится, организаторы всегда доброжелательны и стараются помочь, все мобильно, рядом. Думаю, что эти соревнования надолго останутся в нашей памяти, но сегодня вечером будем готовиться к вылету на чемпионат мира", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.