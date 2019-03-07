Легенда по прозвищу "Уральская молния". Конькобежке Лидии Скобликовой — 80 лет

Накануне юбилея прославленная чемпионка рассказала ТАСС, как попала в спорт и почему не считает свои достижения уникальными

Единственная в истории конькобежного спорта шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова празднует юбилей 8 марта — в Международный женский день. Ни новейшие технологии с закрытыми катками, ни ультрасовременные костюмы и коньки — ничто пока не помогло догнать и перегнать "Уральскую молнию". Ее рекорд по числу завоеванных золотых олимпийских медалей держится уже 55 лет.

Спортсменка, преподаватель, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, кандидат исторических наук, почетный гражданин Челябинской области и Златоуста… У Скобликовой столько наград, званий и почетных обязанностей, что порой задаешься вопросом: "Когда же человек все это успевает?" В Челябинске под ее постоянным контролем работает спортшкола олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой, которая ежегодно выпускает таланливых спортсменов — новые "уральские молнии". "Я участвую во многих соревнованиях на первенство России, открываю их, награждаю, — бодро и с особенной гордостью рассказала спортсменка ТАСС. — В Челябинске мы проводим соревнования на приз Лидии Скобликовой, в Златоусте вручаем премию Лидии Скобликовой лучшему преподавателю физкультуры, в Москве проходят соревнования "Московские молнии". Очень много мероприятий". По голосу спортсменки и не скажешь, что у этой прекрасной дамы скоро 80-летие. Она бодра, активна, всегда готова помочь и ответить на любые вопросы — причем молниеносно, порой не дожидаясь окончания просьбы. В этом вся Лидия Павловна. Коньки — это судьба В детстве Скобликова занималась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжами, но судьба склонила ее в сторону конькобежного спорта. "Так уж сложилось, поступила в институт, пригласили заниматься в секцию конькобежного спорта, и пошло, — рассказала Скобликова. — Я продолжала заниматься легкой атлетикой, ну а конькобежный спорт был у меня круглогодично. Это была моя любовь. Я любила коньки за скорость, преодоление ветра, мороза". "Ну а главное — преодолеваешь свое желание полежать на диване. Это ведь такой труд", — со смехом в голосе добавила спортсменка. Свои первые соревнования Скобликова выиграла в 1958 году. Конькобежка выполнила норматив мастера спорта СССР и стала призером Спартакиады народов РСФСР в беге на 1500 м. Затем ее отметили тренеры и пригласили в сборную СССР.

Прогресс Скобликовой шел так же молниеносно, как и ее бег по дорожке. Уже в 1959 году она заняла общее третье место на чемпионате мира и успешно выступила на чемпионате СССР. Скобликова блестяще показывала себя на стайерской (3000 м) и средней (1500 м) дистанциях, но до определенного момента никак не могла показать себя в спринте (500 и 1000 м). Однако и эти дистанции покорились "Уральской молнии". На предолимпийском чемпионате мира в 1960 году конькобежка завоевала золото в обеих спринтерских дисциплинах и подошла к Олимпийским играм в Скво-Вэлли в ранге фаворита. На самих Играх спринт не удался у Скобликовой, хотя на стайерской и средней дистанциях спортсменке не было равных. Но уральский характер не позволял конькобежке довольствоваться только двумя наградами — для нее это было равносильно неудаче. И она, будучи двукратной олимпийской чемпионкой всего в 21 год ("Об этом в то время многие и не мечтали", — вспоминает сама Скобликова), начала подготовку к своим вторым Олимпийским играм (Инсбрук-1964). На чемпионате мира в Японии в 1963 году конькобежка стала абсолютной чемпионкой, завоевав золотые награды во всех четырех дисциплинах. Впереди была только Олимпиада. "Я готовилась к этому несколько лет, с самой Олимпиады 1960 года. И повлияло только одно: труд, труд и труд. Даже на первенстве Челябинска ни одна победа не давалась мне легко. Все ждали от меня только победы, я на нее настраивалась", — сказала Скобликова.

Описание Лидия Скобликова на Играх 1964 года в Инсбруке © ТАСС

Непревзойденное достижение В 1964 году Скобликова в очередной раз приехала в числе фаворитов на Игры — теперь уже в Инсбрук. Наконец конькобежка сумела реализовать весь свой потенциал, наработанный годами! Скобликова совершила на Олимпийских играх нечто уникальное — победила на всех четырех дистанциях, установив на трех (500, 1000 и 1500 м) из них олимпийские рекорды. Во время олимпийского турнира спортсменку назвали "королевой коньков" за легкость, красоту и филигранную технику бега. Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) признало триумф Скобликовой большим шагом для всего конькобежного спорта. А сама спортсменка в том же 1964 году с легкостью выиграла те же четыре дистанции и на постолимпийском чемпионате мира в Швеции. Достижение Скобликовой, завоевавшей в общей сложности шесть золотых олимпийских медалей в конькобежном спорте, до сих пор остается непревзойденным. Сама конькобежка не считает себя особенной. "Я никогда себя не считала уникальной спортсменкой, никогда не задумывалась над этим, — сказала сама Скобликова. — Я тренировалась много, имела талантливых тренеров, которые мне помогали. А про уникальность никогда не думала и не считаю себя уникальной, я просто добросовестно делала свою работу". Волнение на открытии Игр в Сочи На церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Скобликовой была доверена почетная миссия — легендарная спортсменка в числе других известных атлетов выносила олимпийский флаг на стадион "Фишт".

Описание Церемония открытия Игр в Сочи © Станислав Красильников/ТАСС