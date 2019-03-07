Жаркова: небольшие ошибки помешали керлингисткам России победить канадок на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Женские сборные России и Канады по керлингу провели очень интересный матч, выиграть в нем россиянкам помешали лишь небольшие ошибки. Таким мнением с ТАСС поделилась технический делегат Международной федерации университетского спорта, чемпионка Европы по керлингу Ольга Жаркова.

Россиянки уступили сборной Канады со счетом 8:9 в седьмом матче группового этапа на Универсиаде. Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

"Матч со сборной Канады был очень интересным, наши девочки контролировали ситуацию, хотя и допустили несколько небольших ошибок, - сказала Жаркова. - Имели преимущество последнего камня, но бросок не удался. Но они уже квалифицировались в плей-офф и это очень приятно, это позволит убрать в ближайших играх лишний мандраж".

"Наши девочки прибавляют по ходу турнира, надеюсь, что в матчах навылет они еще покажут свою топ-игру. На это позволяет рассчитывать их игра в предыдущих матчах", - уверена Жаркова.

Россиянки гарантировали себе участие в плей-офф, после семи туров в их активе пять побед и два поражения, они делят второе место с командами Великобритании, Канады и Южной Кореи. Лидирует сборная Швеции (шесть побед и одно поражение). За последнюю путевку в плей-офф ведут борьбу сборные Китая и Чехии.

В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие два первых места в группе, четыре сборные, расположившиеся с третьего по шестое место, встретятся в четвертьфинальных матчах.