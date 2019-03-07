Российские керлингисты проиграли американцам на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу со счетом 5:8 уступила команде США в седьмом матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске.

Сборную России на турнире представляют Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов (запасной).

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и США. После семи матчей сборная России делит седьмое место с американцами, в активе обеих команд по три победы и четыре поражения. Первое место делят сборные Великобритании и Швейцарии (по пять побед и два поражения).

Следующий матч российская команда проведет 8 марта против сборной Великобритании, начало - 05:00 мск.