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Турнир претендентов по шахматам

РЖД стали спонсором шахматного турнира претендентов

О соглашении было объявлено на квартальном заседании FIDE, которое прошло в Астане с 4 по 6 марта

ТАСС, 7 марта. "Российские железные дороги" (РЖД) стали спонсором шахматного турнира претендентов на звание чемпиона мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

О соглашении было объявлено на квартальном заседании FIDE, которое прошло в Астане с 4 по 6 марта. В ходе собрания организация приняла решение ежегодно выделять до €300 тыс. в год на развитие шахмат по всему миру.

Турнир претендентов состоится в 2020 году, дата и место проведения пока не определены. Победитель турнира примет участие в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, которым является норвежец Магнус Карлсен.

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