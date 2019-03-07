Головин: решения Рыболовлева помогли "Монако" исправить ситуацию в чемпионате

МОНАКО, 7 марта. /ТАСС/. Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев переживает за футбольный клуб и принял правильные решения, чтобы исправить сложную ситуацию в чемпионате. Об этом журналистам рассказал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

В январе руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Тьерри Анри, на его место был назначен Леанарду Жардим. 14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщала, что Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Пост генерального директора занял российский бизнесмен Олег Петров.

"Для меня это плюс, что у клуба российский владелец, - сказал Головин. - Он переживает за клуб, волнуется за результаты. И мы видим, что в этом году клуб попал в непростую ситуацию, но решения Дмитрия Владимировича были правильными". "Мы несколько раз общались, встречались и обсуждали мою адаптацию в клубе, позицию на поле", - добавил он.

Головин рассказал, что хорошо общается с лидером клуба Сеском Фабрегасом. "С Фабрегасом хорошие отношения. Я учусь у него, он делится опытом. За его плечами большая карьера - мне приятно с такими игроками работать", - добавил Головин.

"Монако" в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 16-е место, имея в активе 26 очков после 27 матчей. Головин перешел в клуб летом 2018 года.