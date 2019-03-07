ХК "Спартак" оштрафован на 1,3 млн рублей за поведение болельщиков в матчах со СКА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" оштрафован за поведение болельщиков на 1,3 млн рублей по итогам третьего и четвертого матчей серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Третий матч серии состоялся 2 марта и завершился победой СКА со счетом 5:2. Четвертая встреча прошла 4 марта и также закончилась победой армейцев со счетом 3:2 в овертайме. Обе игры проходили в Москве на "ЦСКА-Арене".

"Во время проведения матчей плей-офф между московским "Спартаком" и санкт-петербургским СКА, состоявшихся 2 и 4 марта года в Москве, были зафиксированы нарушения технического регламента: болельщики хозяев, находившиеся на фанатском секторе, неоднократно допускали скандирования оскорбительного характера в адрес команды соперника, судей, а также на лед были брошены посторонние предметы. На "Спартак" наложены штрафы в соответствии с пп. 61.6 п. 61 ст. 32, пп. 61.1 п. 61 ст. 32, п. 44 ст. 32 Дисциплинарного регламента КХЛ", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

По дисциплинарному регламенту КХЛ за подобные нарушения взимаются штрафы в 1 млн, 200 тысяч и 100 тысяч рублей.

После пяти матчей между "Спартаком" и СКА счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу петербургской команды. Шестая встреча состоится 8 марта в Москве.