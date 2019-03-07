Бывший главный тренер "Реала" Лопетеги не собирается судиться с клубом

ТАСС, 7 марта. Агент футбольного тренера Хулена Лопетеги Карлос Бусеро заявил, что испанский специалист не подавал в суд на мадридский "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

Ранее сообщалось, что Лопетеги подал на "Реал" в суд. Испанская радиостанция Onde Cera отмечала, что 52-летний специалист потребовал мадридский клуб выплатить ему компенсацию за расторжение контракта в размере €28 млн. Бусеро опроверг факт обращения в суд.

"Расторжение контракта прошло в дружеской обстановке. Все заняло пять минут. Судебный процесс не ведется", - сказал агент.

Лопетеги тренировал "Реал" с июня по октябрь 2018 года. 29 октября руководство мадридского клуба отправило специалиста в отставку после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5 в матче чемпионата Испании. После десяти туров мадридский клуб занимал девятое место в таблице национального первенства. На посту главного тренера Лопетеги сменил Сантьяго Солари.