Гости Универсиады выбирают экскурсии на Красноярскую ГЭС, в монастырь и на завод

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Самыми популярными среди иностранных гостей Всемирной зимней Универсиады в Красноярске стали обзорная экскурсия по Красноярску, поездки на Красноярскую ГЭС, в Свято-Успенский монастырь и на завод "Красцветмет". Об этом ТАСС рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Всемирная зимняя Универсиада началась в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта.

"К нам приехали иностранные гости поддержать свои сборные, самая популярная - это обзорная экскурсия по Красноярску, но это было предсказуемо. Люди выбирают как платные, так и бесплатные экскурсии. Вторая по популярности - это путешествия на Красноярскую ГЭС, смотровую площадку в сторону Дивногорска, музей писателя Виктора Астафьева. Еще в городе популярная экскурсия в Свято-Успенский монастырь, на удивление люди едут туда отдельно, еще одна популярная экскурсия на завод "Красцветмет" (крупнейший в мире производитель аффинированных металлов платиновой группы - прим. ТАСС)", - рассказала Верхушина.

Она не уточнила, сколько всего туристов приехало в дни Универсиады, отметив, что цифры будут названы после окончания Игр. Записаться на экскурсию гости могут в специальных информационно-туристических центрах, стойки которых действуют в крупнейших гостиницах Красноярска, а также в парке Универсиады.

В Универсиаде принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.