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Сорокин: УЕФА предъявит особые требования к Петербургу как к одному из городов ЧЕ-2020

Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал
Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин Сергей Савостьянов/ТАСС
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Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет предъявлять к Санкт-Петербургу особые требования как к одному из городов - организаторов чемпионата Европы 2020 года. Об этом во время выступления на наблюдательном совете рассказал генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин.

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Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах европейских стран. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

"Мы сформировали о себе четкое представление о безукоризненном проведении всех международных соревнованиях на территории нашей страны, поэтому к нам предъявляются более повышенные требования. Более того, при проведении чемпионата мира нас сравнивали с Бразилией, что в чем-то было для нас немного полегче, - сказал Сорокин. - Сейчас нас будут сравнивать с нашими городами-партнерами, среди которых Рим, Лондон, Амстердам, Мюнхен. Естественно, к Санкт-Петербургу в виду туристической привлекательности и известности особые требования как к городу-хозяину".

Сорокин сообщил о том, какую работу уже проделал оргкомитет турнира. "Были проведены три инспекционных визита УЕФА, стадион внимательно изучен с прицелом на матчи турнира, разработаны концепции по таким направлениям работы, как волонтеры, безопасность, программа национального продвижения Евро. В июне стартует первый этап продажи билетов, начинается набор волонтеров, в ноябре пройдет жеребьевка стыковых матчей турнира. Нашей главной задачей мы видим поддержание высокого уровня проведения турнира на территории нашей страны, создание незабываемой атмосферы", - отметил он.

Стадион "Санкт-Петербург" принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций - 2017.

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