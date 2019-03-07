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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Финские спортсмены назвали открытие Универсиады в Красноярске лучшим из увиденных шоу

Церемония открытия прошла 2 марта на "Платинум-Арене"

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Члены сборной Финляндии назвали церемонию открытия Универсиады в Красноярске лучшим из увиденных ими шоу. Об этом сообщил руководитель направления студенческого спорта в Национальном олимпийском комитете Финляндии Юкка Тирри на встрече с главой Красноярска Сергеем Ереминым.

Церемония открытия прошла 2 марта на "Платинум-Арене". "Был на всех спортивных объектах - очень впечатлило, прекрасная деревня Универсиады, а церемония открытия запомнится навсегда. Несколько членов нашей команды были на Олимпийских играх, есть с чем сравнить. Так вот церемония открытия Универсиады в Красноярске - это лучшее шоу, что они видели", - процитировала пресс-служба мэрии слова Тирри.

На Универсиаде команду Финляндии представляют 109 спортсменов. Соревнования завершатся 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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