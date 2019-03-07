Памятник "Покорителям космоса" стал прообразом скульптуры, посвященной ЖВК "Уралочка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Памятник-монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ стал прообразом скульптурной композиции, посвященной волейбольной команде "Уралочка" и тренеру Николаю Карполю, который появится в Екатеринбурге летом 2019 года. Об этом ТАСС рассказал автор концепции группы, член Союза художников, скульптор России Алексей Чебаненко.

Архитектурный ансамбль появится на Олимпийской набережной перед Дворцом игровых видов спорта в Екатеринбурге. Он будет представлять собой игровой фрагмент волейбольной игры. Четыре скульптуры в виде волейболисток замрут в разных игровых позициях. В стороне от них разместится скульптура тренера "Уралочки" Николая Карполя, следящего за игрой.

"В композиции четко прослеживается силовая линия - от фигуры Николая Карполя до мяча в руках волейболистки, девушка, как ракета, взмывает вверх. Когда я лепил это, думал о памятнике "Покорителям космоса" в Москве, на ВДНХ. Я использовал то же композиционное решение. В скульптурной группе "Уралочке" прослеживается то же движение вверх, только тут его задает тренер", - рассказал Чебаненко.

По словам скульптора, фигуры волейболисток обезличены, потому что в "Уралочке" было не одно поколение великих спортсменок. "Я не мог вписать в композицию всех, поэтому сделал акцент на личности Николая Карполя. Он работает с командой на протяжении 50 лет. В скульптурной композиции он подбадривает волейболисток, горит их успехом, парением", - добавил Чебаненко.

Чебаненко приедет в Екатеринбург 7 марта, чтобы доработать скульптурную группу. За месяц в уральской столице он планирует побывать на матчах "Уралочки" и лично познакомиться с Карполем. Работа над скульптурной группой завершится до 18 июня, в этот день стартует волейбольный турнир Лига наций. Монумент установят на частные средства.

Карполь - самый титулованный тренер в истории советского и российского волейбола, а также самый титулованный российский тренер по игровым видам спорта. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004), с этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России. Международная федерация волейбола дважды признавала Карполя лучшим тренером мира.