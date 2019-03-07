УЕФА не будет вводить четвертую категорию билетов на матчи ЧЕ-2020

Финальная стадия турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах европейских стран. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует введение самой низкой, четвертой категории билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам рассказал генеральный директор российской части оргкомитета Алексей Сорокин.

"Четвертая категория не планируется. Будет три категории и программа Hospitality. Четвертая в основном касается чемпионата мира, - сказал Сорокин. - По поводу минимальной стоимости мы пока не знаем, но это тоже не предмет дискуссий, это будет задано со стороны УЕФА и будет представлено всем организаторам".

Стоимость четвертой категории билетов на чемпионате мира составляла от 1,2 тыс. рублей, на матч открытия турнира минимальная цена составляла 3,2 тыс., на финал - 7 тыс.

По словам Сорокина, Санкт-Петербург будет особенно интересен иностранным болельщикам. "Доля иностранцев может быть больше, чем на чемпионате мира, потому что это легкая доступность, доверие европейцев. Поэтому по количеству туристов иностранцы могут обогнать и россиян. Все будет зависеть от билетной политики, но мы не позволим обидеть наших сограждан, хотя я уверен, что интерес будет огромным", - отметил он.

Стадион "Санкт-Петербург" принимал игры чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций - 2017.