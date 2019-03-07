Российские керлингистки победили сборную Чехии на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 9:4 обыграла команду Чехии в восьмом матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Россиянки ранее гарантировали себе участие в плей-офф. Команда занимает второе место в таблице с шестью победами и двумя поражениями. Лидирует команда Швеции (7-1).

В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие два первых места в группе, четыре сборные, расположившиеся с третьего по шестое место, встретятся в четвертьфинальных матчах.

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Согласно регламенту, все команды должны сыграть друг с другом по одному матчу.

Следующий матч российская команда проведет в пятницу против сборной Швеции, начало - 10:00 мск.