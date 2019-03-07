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Сорокин: оргкомитет ЧЕ-2020 по футболу работает, исходя из бюджета в 1,5 млрд рублей

По словам главы оргкомитета, основные расходы будут связаны с поддержанием и продвижением турнира, а также с транспортной инфраструктурой

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года пока работает, исходя из бюджета в 1,5 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что деятельность оргкомитета российской части турнира потребует финансирования из федерального бюджета в размере более 370 млн рублей. Данные представлены в проекте федерального закона, связанного с проведением матчей чемпионата Европы 2020 года на территории Российской Федерации. Ранее в материалах заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства в области физкультуры и спорта совета при президенте РФ говорилось, что Россия потратит на организацию турнира 1,5 млрд рублей.

"Цифры бюджета опубликованы и содержатся даже в законе - 1,5 млрд рублей, пока мы исходим из него. Так бывает, что жизнь вносит свои коррективы, может быть, мы выйдем с просьбой в правительство о каких-то иных решениях, но это определит ход подготовки, - сказал Сорокин. - Я повторюсь, наша задача - это поддержание как минимум высокого стандарта, а как максимум - превозмочь самих себя".

Сорокин назвал ряд статей расходов, которые требуют большого количества затрат. "Это и поддержание организации, транспорт, серьезная статья - продвижение турнира. Естественно, мы не скрываем, что используем этот турнир для продвижения своей страны, повысить имидж, инвестиционный климат, общую привлекательность. Абсолютно разумно, что государство вкладывает в продвижение России через такие знаковые мероприятия", - подчеркнул он.

Гендиректор оргкомитета подтвердил, что следующий инспекционный визит Союза европейских футбольных ассоциаций пройдет в сентябре. "Пока мы не в отстающих, все в порядке, надеемся держать такую же марку", - отметил он.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах европейских стран. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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