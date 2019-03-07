Чемпион Универсиады Горланов назвал Баклида главным соперником в эстафете в ориентировании

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский спортсмен Сергей Горланов назвал норвежца Йоргена Баклида основным соперником в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании на лыжах, которая прошла в четверг на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом Горланов рассказал журналистам.

Сборная России в составе Горланова и Марины Вяткиной заняла первое место в спринтерской смешанной эстафете. Второе место заняла сборная Норвегии, третьей стала вторая команда Норвегии.

"Самым сильным соперником для меня сегодня был норвежец Йорген Баклид, он действительно быстрый и сильный, на трассе был долгий финиш, и я настраивался не встретиться с ним на последнем пункте. Для ориентировщика очень важен рельеф, это самое сложное, что можно быть, и здесь на кластере "Радуга" он присутствует, но нам в помощь были лыжные трассы, если бы этот рельеф был только для узкой лыжни, то было еще сложнее, - рассказал Горланов. - У нас в России из всей лыжной семьи наиболее популярен биатлон, иногда люди спрашивают меня, почему я выбрал ориентирование, а не гонки или биатлон. Всегда отвечаю, что ориентирование - это то, что я действительно люблю и чем планирую заниматься дальше".

"Для популяризации этого вида спорта необходимо проводить как можно больше зрелищных гонок, спринтов, таких как сегодня. Они немного убивают классическое ориентирование, как и спринты подвигают классические длинные дистанции в лыжных гонках. Но эти зрелищные дистанции привлекают зрителей, и их нужно вводить более массово. Универсиада - это большой шаг для лыжного ориентирования, в Военных играх оно давно присутствует, а в Студенческие игры наша дисциплина попала впервые, но если она там останется, то неохваченными будут только Олимпийские игры, куда ориентированию нужно пробиваться, останется буквально последний шажок", - добавил спортсмен.

Баклид отметил, что рад завоевать серебряную медаль . "Основными соперниками сегодня, конечно, были российские спортсмены, с ними очень сложно справиться. Еще были сильные финские и шведские команды, но в конце гонки мы были очень рады, что смогли завоевать серебряные медали. С Сергеем особенно тяжело было соревноваться на последнем отрезке", - сказал норвежец.

"Рельеф здесь очень хороший, можно очень быстро двигаться, при этом много деревьев. Есть небольшие тропинки, которые требуют хорошей техники, там снова можно набрать скорость, но на всем протяжении маршрута ориентирование просто классное. В Норвегии самый важный вид спорта - это лыжные гонки, это национальный спорт, он широко освещается, уже потом идут горные лыжи, биатлон и так далее. Обычно я объясняю своим друзьям, что мы не просто ходим на лыжах в лесу, что будет очень много тропинок и мы будем ориентироваться среди перепутанной лыжни, запутанных трасс", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.