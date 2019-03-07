Эстонский олимпийский комитет предложил приравнять допинг к наркотикам

ТАЛЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) предлагает приравнять к обороту наркотиков ввоз в страну допинговых препаратов, а также посредничество при их употреблении. Об этом генеральный секретарь организации Сийм Суклес заявил в четверг на круглом столе по проблеме допинга, организованном министерством культуры страны.
"ЭОК сделал четкое предложение приравнять ввоз в страну допинговых препаратов и посредничество при их употреблении к участию в обороте наркотиков", - приводит его слова портал И-эр-эр. Суклес предложил наказывать за употребление допинга не только спортсменов, но и всех лиц, которые их к этому склоняют.
- Еще один эстонский лыжник признался в употреблении кровяного допинга
- Эстонский лыжник Таммъярв заявил, что занимался переливанием крови с 2016 года
- Эстонский союз лыжного спорта осудил своих спортсменов за использование допинга
- Глава Эстонского олимпийского комитета выразил озабоченность допинговым скандалом в лыжах
Ранее министерство юстиции страны заявило, что готово обсудить вопрос о криминализации употребления допинга.
27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам, одного - Казахстана и двух - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.
1 марта Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил, что лыжники национальной команды Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу признались в употреблении кровяного допинга. Позднее в использовании кровяного допинга признался еще один эстонский лыжник Алго Кярп.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавера государственных наград после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками национальной команды.