Эстонский олимпийский комитет предложил приравнять допинг к наркотикам

ТАЛЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) предлагает приравнять к обороту наркотиков ввоз в страну допинговых препаратов, а также посредничество при их употреблении. Об этом генеральный секретарь организации Сийм Суклес заявил в четверг на круглом столе по проблеме допинга, организованном министерством культуры страны.

"ЭОК сделал четкое предложение приравнять ввоз в страну допинговых препаратов и посредничество при их употреблении к участию в обороте наркотиков", - приводит его слова портал И-эр-эр. Суклес предложил наказывать за употребление допинга не только спортсменов, но и всех лиц, которые их к этому склоняют.