Российские шахматисты обыграли команду Китая в третьем туре командного ЧМ

ТАСС, 7 марта. Мужская сборная России одержала победу над командой Китая в матче третьего тура командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в Астане.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиян. Победу в своей партии одержал Ян Непомнящий; Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Александр Грищук завершили партии вничью. В других матчах иранцы выиграли у шведов (3,5:0,5), индийцы - у египтян (3:0), англичане и американцы сыграли вничью (2:2), команды Казахстана и Азербайджана (2:2) также не выявили победителя.

В турнирной таблице лидируют россияне, набравшие 6 очков, следом идут сборные Индии, США, Англии (по 5 очков), Ирана, Казахстана (по 3 очка), Китая (2), Азербайджана (1), Египта, Швеции (обе - без очков). В четвертом туре 8 марта россияне сыграют с англичанами.

Российские шахматистки в третьем туре победили египтянок со счетом 4:0. Победы в своих партиях одержали Ольга Гиря, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Александра Костенюк. В других матчах украинки обыграли венгерок (3:1), команда Китая одержала победу над командой Казахстана (2,5:1,5), грузинки выиграли у американок (3:1), сборная Индии оказалась сильнее сборной Армении (2,5:1,5).

Лидируют россиянки и китаянки, набравшие по 6 очков, следом идут команды Украины (5), Индии (4), Грузии, США (по 3 очка), Армении (2), Казахстана (1), Венгрии и Египта (обе - без очков). В четвертом туре 8 марта сборная России сыграет со сборной Индии.

Соревнования завершатся 14 марта.