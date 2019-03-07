Фигурист Самарин недоволен выступлением на Универсиаде, но ему нужна была встряска к ЧМ

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы в Минске российский фигурист Александр Самарин недоволен своей произвольной программой на Всемирных студенческих играх в Красноярске, но встряска такого старта была ему необходима перед выступлением на чемпионате мира, который пройдет через две недели в японской Сайтаме. Об этом он рассказал журналистам.

Программа Самарина, в которой было заявлено два прыжка в четыре оборота - четверной лутц и четверной тулуп, была выполнена с помарками.

"Прокатом сегодня я недоволен вообще, это не тот уровень, на который я настраиваюсь к предстоящему чемпионату мира, - было достаточно ошибок, но мы их исправим. Сегодня были моменты, которые не позволили мне выполнить каскад там, где я его планировал", - рассказал Самарин.

"Хороший уровень нужно показывать постоянно, но сейчас у меня была встряска, и мне нужна была эта проверка. Может, это и прозвучит ужасно, но пусть это случилось здесь, и я постараюсь таких ошибок больше не допускать", - сказал фигурист.

Универсиада в Красноярске завершится 7 марта. Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.