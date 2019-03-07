"Урал" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 7 марта. Екатеринбургский "Урал" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Олимп - Кубка России по футболу.

Мяч на 34-й минуте забил Эрик Бикфалви. Первый матч команд, который прошел 5 декабря в Москве, завершился со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей "Урал" прошел в следующую стадию турнира, где его соперником будет тульский "Арсенал". В другом полуфинале встретятся московский "Локомотив" и "Краснодар".

В четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде.

В прошлом сезоне "Спартак" дошел до полуфинала турнира, где проиграл в серии пенальти "Тосно" из Ленинградской области, главным тренером которого был возглавляющий сейчас "Урал" Дмитрий Парфенов. "Урал" в предыдущий раз выходил в полуфинал Кубка в сезоне-2016/17, тогда команда дошла до финала, где уступила московскому "Локомотиву" (0:2).

Финал Кубка России пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".