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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигурист Ковтун недоволен исполнением произвольной программы на Универсиаде

Россиянин занял второе место, проиграв итальянцу Маттео Риццо
Максим Ковтун Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Ковтун
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун недоволен исполнением произвольной программы на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Итальянский фигурист Маттео Риццо победил в мужском одиночном катании на Универсиаде, Ковтун стал вторым, третье место занял Морис Квителашвили из Грузии.

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"Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными. Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь, значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего, - отметил спортсмен. - Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею. Хочется поздравить итальянца [Риццо], который показал чистое катание, конкуренция здесь была на самом высоком уровне, на эти старты приехали сильные соперники, это тоже мотивировало стараться".

"Нужно было резче раскрываться с сальхова, я никогда с него не падал. А риттбергер - это просто невнимательность. Это хорошая тренировка перед чемпионатом мира, хорошая проверка, чтобы уточнить, над чем еще нужно работать", - добавил Ковтун.

Универсиада завершится 12 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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