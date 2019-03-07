Фигурист Ковтун недоволен исполнением произвольной программы на Универсиаде

"Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными. Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь, значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего, - отметил спортсмен. - Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею. Хочется поздравить итальянца [Риццо], который показал чистое катание, конкуренция здесь была на самом высоком уровне, на эти старты приехали сильные соперники, это тоже мотивировало стараться".

"Нужно было резче раскрываться с сальхова, я никогда с него не падал. А риттбергер - это просто невнимательность. Это хорошая тренировка перед чемпионатом мира, хорошая проверка, чтобы уточнить, над чем еще нужно работать", - добавил Ковтун.

Универсиада завершится 12 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.