Минниханов призвал болельщиков поддержать "Ак Барс" после вылета из плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Болельщикам казанского "Ак Барса" необходимо поддержать команду, а не "выливать грязь" на клуб после завершения его выступления в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в четверг журналистам сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Действующий обладатель Кубка Гагарина 3 марта дома уступил омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершил борьбу за титул. Серия завершилась со счетом 4-0 в пользу "Авангарда".

"Ак Барс" - серьезный клуб в масштабах не только России - Европы. Хорошая команда, но где-то что-то в этот раз у нас не получилось, мое отношение к клубу было и останется таким же. И я обращаюсь к любителям хоккея, чтобы [было] меньше эмоций, надо поддержать наоборот команду, а не грязь выливать", - сказал Минниханов.

По словам Минниханова, несмотря на вылет "Ак Барса" из плей-офф, его любовь к хоккейному клубу "нисколько не изменилась". "У нас были и провалы, были и победы. И потом - стечение обстоятельств, спорт есть спорт, когда-то физически команда не готова, когда не везет", - сказал он.

Эта серия плей-офф КХЛ стала четвертой для "Ак Барса" и "Авангарда", все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани.