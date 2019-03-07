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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигурист Лазукин признался, что после Универсиады испытывает не лучшие ощущения

Россиянин занял только пятое место в одиночном катании
Андрей Лазукин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Лазукин
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Лазукин, не сумевший завоевать медаль Универсиады в Красноярске, испытывает после произвольной программы в одиночном катании не самые лучшие ощущения. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления.

Победителем Универсиады в мужском одиночном катании стал итальянец Маттео Риццо, показавший в сумме короткой и произвольной программ результат 273,54 балла. Вторым стал россиянин Максим Ковтун (259,49), третье место занял Морис Квителашвили из Грузии (258,02). Лазукин занял пятое место (245,73).

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"Я сорвал сегодня два тройных акселя - не самые лучшие ощущения, - рассказал Лазукин. - Эти прыжки у меня нестабильны. В группе Мишина (которая славится прыжковой техникой - прим. ТАСС) я, наверное, "особенный мальчик". Универсиада для меня была одним из главных стартов сезона, что дальше - не мне решать".

На Универсиаду Лазукин приехал без своего тренера Алексея Мишина. "Конечно, со своими тренерами выступать комфортнее, но отсутствие Мишина не сыграло ключевой роли, - отметил фигурист. - Если ты катаешь чисто свою программу, пусть и не самую сложную, как Риццо, можешь стать лидером. Что касается меня, то тройной аксель из программы не уберешь - нужно накатывать и прибавлять в стабильности".

В пятницу, 8 марта, на турнире по фигурному катанию стартуют одиночницы, Россию в этом виде представят Мария Сотскова и Станислава Константинова. Универсиада завершится 12 марта.

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