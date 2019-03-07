Стадион в Волгограде признан лучшей футбольной ареной 2018 года по версии болельщиков

ТАСС, 7 марта. Стадион "Волгоград-Арена" признан лучшей футбольной ареной 2018 года по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает портал Stadium Database. Второе место заняла "Самара-Арена", третье - стадион "Нижний Новгород".

Стадион "Волгорад-Арена" был введен в эксплуатацию 3 апреля 2018 года, его вместимость составляет 45 568 зрителей. Арена приняла четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1). Кроме того, на стадионе проходили домашние матчи волгоградского "Ротора", а 9 мая прошлого года на нем состоялся финальный матч Кубка России между "Тосно" из Ленинградской области и курским "Авангардом" (2:1).

"Самара-Арена" (44 918 зрителей) приняла шесть матчей чемпионата мира - 2018, в том числе игру сборной России против команды Уругвая (0:3) на групповом этапе, а после турнира стала домашним стадионом местного клуба "Крылья Советов". На стадионе "Нижний Новгород" (45 000) также прошли шесть матчей мирового первенства, после которого на нем домашние игры проводит футбольный клуб "Нижний Новгород". Кроме того, на арене в Нижнем Новгороде в прошлом году прошел матч за Суперкубок России между московскими клубами ЦСКА и "Локомотив" (1:0 доп. время), а 11 июня на арене состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра.

StadiumDB является одним из ведущих мировых порталов, посвященных футбольным стадионам. Помимо призеров, на победу в голосовании претендовали российские стадионы "Калининград", "Мордовия-Арена" (Саранск), "Ростов-Арена" и "Екатеринбург-Арена".

Рейтинг лучших стадионов составляется с 2012 года. Первым российским стадионом в этом рейтинге стала "Казань-Арена" (2013 год, 11-е место). С 2014 года рейтинг был разделен на голосование болельщиков и специалистов. В 2016 году домашний стадион "Спартака" ("Открытие-Арена") занял третье место в интернет-голосовании, но не вошел в десятку по версии экспертов, в 2017-м стадион футбольного клуба "Краснодар" стал вторым по версии болельщиков и третьим по версии экспертов, а стадион "Лужники" выиграл опрос среди специалистов.