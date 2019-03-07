Фигурист Ковтун надеется, что Универсиада позволит ему пережить неудачу на ЧЕ

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун признался, что до сих пор до конца не отошел от неудачного выступления на чемпионате Европы в Минске, и надеется, что серебро Универсиады в Красноярске позволит ему забыть тот результат. Об этом Ковтун рассказал, отвечая на вопросы ТАСС.

На чемпионате Европы в Минске Ковтун, действующий чемпион России, занял 14-е место. На Универсиаде в Красноярске он показал второй результат (259,49), уступив итальянцу Маттео Риццо (273,54), третьим стал Морис Квителашвили из Грузии (258,02).

"Тот провал я до сих пор до конца не пережил, пока не получается - это было достаточно сильным ударом. Надеюсь, Универсиада и серебряная медаль, завоеванная в Красноярске, настроят меня на позитивный лад. Я слышал, что Универсиада это нечто похожее на Олимпиаду, наверное, это так - это классные соревнования, это здорово. Я не выкидывал из головы, что это домашний старт, наоборот, старался получить от этого турнира наслаждение, почувствовать поддержку болельщиков, и хочу сказать им за нее спасибо", - рассказал фигурист.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.