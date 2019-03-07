Тренер: Симакова была готова лучше других к чемпионату России по спортивной гимнастике

В четверг Симакова стала чемпионкой России в многоборье, набрав 107,897 балла. Второе место заняла Ангелина Мельникова (107,463 балла), третье - двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина (107,398).

"Не было неожиданности в этой победе. Они же на сборах все время, и лучше всех была готова именно Ангелина [Симакова]", - сказала Родионенко.

Она отметила, что у Симаковой очень хороший прыжок. "Поэтому нас удивило, что она ошиблась сегодня. Волновалась, хотя она уже прошла чемпионат мира, и ей, казалось бы, нельзя [ошибаться]", - добавила Родионенко.

По словам Симаковой, при подготовке к чемпионату России у нее была установка на первое место. "Самое сложное было справиться с волнением. Но у меня была установка, чтобы взять золото", - сказала ТАСС Симакова. По ее словам, она не планирует усложнять программу на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте в марте.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 10 марта.