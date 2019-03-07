Биатлонист Малышко призвал наказать виновных за информацию о его возможном отстранении

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко считает, что люди, ответственные за распространение непроверенной информации о его возможном отстранении от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, должны понести наказание. Об этом он заявил журналистам после смешанной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

В среду газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Малышко и призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев могут быть отстранены от соревнований во время чемпионата мира на основании базы данных московской лаборатории, которую сейчас анализирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"Нисколько не был удивлен появлению этой информации, потому что мы уже привыкли, что перед главными стартами всплывают подобные новости, - сказал Малышко. - Хочется, чтобы люди, которые вбрасывают такую неподтвержденную информацию, несли ответственность. Если не наказывать за такие бездоказательные новости, завтра каждого спортсмена будет обливать с ног до головы".

"Когда мы увидели эту новость, то просто посмеялись. Но сама ситуация неприятная, тем более для тренеров, которые подводят нас к чемпионату мира. Когда всплывают такие новости, это отнимает у них время на разбирательства", - отметил он.

Базу данных московской лаборатории WADA получило в начале января, в ней хранятся сведения проверки российских спортсменов на допинг в период с 2011 по 2015 год, они могут стать основанием для открытия допинговых дел. "В России мы сдавали только 10 процентов допинг-тестов, остальные - в Европе. Практически все допинг-пробы за время моей карьеры были взяты там, поэтому все мои данные в Европе, их могут посмотреть в любой момент. Если что-то было бы не так, то все бы уже давно знали", - сказал Малышко.