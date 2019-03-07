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Чемпионат мира по биатлону-2019

Биатлонист Малышко выступит в спринте на чемпионате мира

Мужской спринт на ЧМ состоится 8 марта
Дмитрий Малышко EPA-EFE/JESSICA GOW
Описание
Дмитрий Малышко
© EPA-EFE/JESSICA GOW

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Дмитрий Малышко выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом он рассказал журналистам.

Малышко в четверг принял участие в смешанной эстафете, которая открывала программу чемпионата мира. Россияне заняли четвертое место. Мужской спринт пройдет 8 марта.

"Вчера на собрании главный тренер сказал, что я побегу спринт и гонку преследования. Что касается индивидуальной гонки, то будем смотреть по состоянию ребят. Сюда приедут молодые ребята [Эдуард Латыпов, Никита Поршнев], Максим Цветков. По-любому они должны участвовать, чтобы не сидеть весь чемпионат без стартов", - сказал Малышко.

"Эстафета? Не хочу загадывать, хотя состав уже известен. Но все будут решать гонки: если кто-то себя будет неважно чувствовать, то надо будет производить замену", - заметил он.

Чемпионат мира продлится до 17 марта.

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