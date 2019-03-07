Тренер: гимнастка Мельникова должна улучшить подготовку в вольных упражнениях

"Ангелина Мельникова не очень хорошо была готова. Мы с ней говорили после выступления, она сама призналась, что ей нужно много над вольными упражнениями работать, а она их пропускала, все время искала разные причины. Пока она не показывает то, что она может", - сказала Родионенко.

По ее словам, у гимнастки и тренеров еще есть время для отработки программы к чемпионату Европы. "У нас есть время. 14 марта мы улетаем в Штутгарт (на этап Кубка мира. - прим. ТАСС). Я думаю, к чемпионату Европы она уже подойдет в готовности", - добавила старший тренер.

По словам самой спортсменки, пока она находится не в той форме, которая ее бы устраивала. "Мои вольные упражнения были не готовы, еще были небольшие проблемы с музыкой, которая сбилась. К концу соревнования я немного устала. Пока моя форма не та, которая мне нужна", - сказала Мельникова ТАСС.

Она не исключила, что если спортивная форма будет позволять, то она усложнит свою программу на этапе Кубка мира в Штутгарте. "Вообще в планах, возможно, сделать программу сложнее. Если моя форма будет позволять сделать то, что я задумала, то буду показывать это в Штутгарте, потому что скоро чемпионат Европы и мне надо опробовать программу. Если форма не позволит, то я не буду рисковать", - отметила гимнастка.