Месси вызван в сборную Аргентины впервые после чемпионата мира по футболу в России

ТАСС, 7 марта. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины по футболу на предстоящие товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

31-летний форвард вызван в сборную впервые с ЧМ-2018. С июля 2018 года аргентинцы провели шесть товарищеских матчей, Месси не принял участия ни в одном из них. Нападающий приостановил свои выступления за сборную после чемпионата мира, где аргентинцы вылетели в 1/8 финала, уступив сборной Франции, которая в итоге выиграла турнир.

Сборная Аргентины 22 марта на своем поле сыграет с командой Венесуэлы, 26 марта - в гостях с командой Марокко.

Ранее марокканский портал Le360 сообщил, что Ассоциация футбола Аргентины получит за товарищеский матч национальной сборной с командой Марокко более $500 тыс. Отмечалось, что марокканцы готовы выплатить еще $300 тыс., если на поле появится Месси.