Биатлонист Бё причислил Логинова к главным конкурентам на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Бё причислил российского биатлониста Александра Логинова к числу главных конкурентов на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом он заявил ТАСС после победы в смешанной эстафете, которая открывала соревновательную программу турнира.

Бё является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане, в Эстерсунде он завоевал четвертое золото чемпионатов мира. В смешанной эстафете первое место заняли норвежцы, вторыми стали немцы, третьими - итальянцы. Россияне Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов показали четвертый результат.

"Кто мои главные соперники здесь? Разумеется, вся французская команда, которая очень хорошо выглядит. [Немец] Арнд Пайффер сегодня тоже был силен, есть и другие ребята, к примеру, [итальянец] Лукас Хофер. Но и мой брат Тарьей сейчас в лучшей форме за этот сезон", - сказал Бё.

"Логинов? Да, он тоже в этом списке", - добавил он.

Норвежец с большим отрывом возглавляет общий зачет Кубка мира, вторым идет Логинов. "Как победить меня? Чисто стрелять и быстро бежать", - пошутил норвежец.

Чемпионат мира продлится до 17 марта.