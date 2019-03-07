Ярошенко: российские биатлонисты показали достойный результат в смешанной эстафете на ЧМ

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по биатлону показала достойное выступление на фоне других сильных команд в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в шведском Эстерсунде. В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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"Да, обидное четвертое место, хотелось медаль, вероятность ее заработать была, но четвертое место - очень достойный результат на фоне других сильных команд, - сказал Ярошенко. - Мы понимаем, что сейчас в мировом биатлоне не такая ситуация, что есть два фаворита, а все остальные борются за третье место - сейчас фаворитов, как минимум, пять команд, и попасть в тройку крайне сложно. Я думаю, что выступили сегодня достойно, и будем ждать медалей в следующих гонках". "На мой взгляд, сегодня была нервозность в стрелковом компоненте - брать по два-три дополнительных патрона таким признанным стрелкам не хотелось бы. И Малышко брал дополнительные патроны, и Логинов, которые, может быть, понимали, что есть шанс побороться. Екатерина Юрлова-Перхт хорошо отработала и передала свой этап, поэтому, возможно, у них была нервозность и неуверенность, но мне сложно сказать, нужно быть в шкуре спортсмена. Но справедливости ради стоит отметить, что и соперники допускали промахи, это не было так, что наши пользовались шансами, соперники могли стрелять гораздо лучше", - добавил Ярошенко. Все станет ясно после спринта Ярошенко отметил, что наибольшие шансы на удачное выступление в спринтерских гонках на чемпионате мира у Юрловой-Перхт и Логинова.