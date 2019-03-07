Авербух: серебряный призер Универсиады фигурист Ковтун мог выступить убедительнее

"К сожалению, наши прокатались не столь убедительно. Думаю, свою роль сыграло то, что впереди чемпионат мира, и больше ждали от Максима Ковтуна, хотя хотелось его более убедительного выступления, - сказал Авербух. - Было видно, что Максим нацелен на результат, и если Самарин оправданно рисковал, то Ковтун облегчил свою программу и проиграл. В любом случае это проверочный старт, хотя титул чемпиона Универсиады почетен, и жаль, что наши ребята не выиграли".

По словам специалиста, турнир в мужском одиночном катании получился очень представительным по сравнению с остальными дисциплинами на Играх. "Соревнования, конечно, не дотягивали до уровня чемпионата Европы, но совсем немного. Тот же Маттео Риццо является бронзовым призером чемпионата Европы, а Самарин - серебряный призер. То есть по сравнению с чемпионатом Европы в Красноярске не было [Михаила] Коляды и [Хавьера] Фернандеса, все остальные же были", - отметил он.

Ковтун и Самарин попали в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.