Авербух: серебряный призер Универсиады фигурист Ковтун мог выступить убедительнее

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряный призер Универсиады в мужском одиночном катании фигурист Максим Ковтун мог бы выступить на соревнованиях более убедительно. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.
Ковтун занял второе место, набрав 259,49 балла. Чемпионом Игр стал итальянец Маттео Риццо (273,54), третье место занял Морис Квителашвили из Грузии (258,02). Россияне Александр Самарин (246,20) и Андрей Лазукин (245,73) заняли соответственно четвертое и пятое места.
"К сожалению, наши прокатались не столь убедительно. Думаю, свою роль сыграло то, что впереди чемпионат мира, и больше ждали от Максима Ковтуна, хотя хотелось его более убедительного выступления, - сказал Авербух. - Было видно, что Максим нацелен на результат, и если Самарин оправданно рисковал, то Ковтун облегчил свою программу и проиграл. В любом случае это проверочный старт, хотя титул чемпиона Универсиады почетен, и жаль, что наши ребята не выиграли".
По словам специалиста, турнир в мужском одиночном катании получился очень представительным по сравнению с остальными дисциплинами на Играх. "Соревнования, конечно, не дотягивали до уровня чемпионата Европы, но совсем немного. Тот же Маттео Риццо является бронзовым призером чемпионата Европы, а Самарин - серебряный призер. То есть по сравнению с чемпионатом Европы в Красноярске не было [Михаила] Коляды и [Хавьера] Фернандеса, все остальные же были", - отметил он.
Ковтун и Самарин попали в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме 18-24 марта.