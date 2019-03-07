Тренеры остались довольны выступлением гимнастки Мустафиной в многоборье на чемпионате РФ

ПЕНЗА, 7 марта. /ТАСС/. Тренеры сборной России высоко оценили выступление двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной на чемпионате страны по спортивной гимнастике в многоборье. Такое мнение высказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Мустафина в четверг заняла третье место на чемпионате России в многоборье, набрав 107,398 балла. Первое место заняла Ангелина Симакова (107,897), второе - Ангелина Мельникова (107,463). Ранее сообщалось, что Мустафина вылечила травмированное колено и выступит в многоборье на чемпионате России и этапах Кубка мира 2019 года.

"Алия Мустафина просто умница. Она никак не может прийти в свой вес, но она боец. Мы очень довольны тем, что она сегодня сделала, особенно в вольных упражнениях - выполнила все повороты. Ее опыт говорит о себе", - отметила собеседница агентства.

Чемпионат России по спортивной гимнастике в Пензе завершится 10 марта.