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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигурист Риццо назвал восхитительной атмосферу Универсиады в Красноярске

Бронзовый призер ЧЕ-2019 победил на Универсиаде в Красноярске
Маттео Риццо Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Маттео Риццо
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Итальянский фигурист Маттео Риццо назвал восхитительной атмосферу на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

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Риццо победил в мужском одиночном катании на Универсиаде, россиянин Максим Ковтун стал вторым, третье место занял Морис Квителашвили из Грузии.

"Очень счастлив, что смог хорошо выступить, я очень много работал для этого. Для того, чтобы победить, надо чисто исполнить обе программы - короткую и произвольную, я сделал это и сейчас очень счастлив. Соперники были очень сильными - все три российских фигуриста, японские спортсмены", - сказал Риццо.

"Здесь восхитительная атмосфера, деревня Универсиады, наша ледовая арена - все отлично. Это невероятные соревнования для меня. Мне очень нравится выступать в России, раньше я уже принимал участие в соревнованиях, которые проходили в вашей стране, и надеюсь вернуться сюда снова", - добавил спортсмен.

Риццо на чемпионате Европы 2019 года в Минске завоевал бронзовую медаль. Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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