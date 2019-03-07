Фигурист Риццо назвал восхитительной атмосферу Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Итальянский фигурист Маттео Риццо назвал восхитительной атмосферу на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Риццо победил в мужском одиночном катании на Универсиаде, россиянин Максим Ковтун стал вторым, третье место занял Морис Квителашвили из Грузии.

"Очень счастлив, что смог хорошо выступить, я очень много работал для этого. Для того, чтобы победить, надо чисто исполнить обе программы - короткую и произвольную, я сделал это и сейчас очень счастлив. Соперники были очень сильными - все три российских фигуриста, японские спортсмены", - сказал Риццо.

"Здесь восхитительная атмосфера, деревня Универсиады, наша ледовая арена - все отлично. Это невероятные соревнования для меня. Мне очень нравится выступать в России, раньше я уже принимал участие в соревнованиях, которые проходили в вашей стране, и надеюсь вернуться сюда снова", - добавил спортсмен.

Риццо на чемпионате Европы 2019 года в Минске завоевал бронзовую медаль. Зимняя Универсиада завершится 12 марта.