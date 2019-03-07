Мустафина планирует усложнить программу в многоборье на этапе Кубка мира в Штутгарте

ПЕНЗА, 7 марта. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина планирует представить усложненную программу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в марте в Штутгарте. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я очень надеюсь, что в Штутгарте у меня получится прыгнуть два винта и немного усложнить вольные упражнения", - отметила Мустафина.

Спортсменка осталась довольна своим выступлением на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе, где в четверг она заняла третье место в многоборье. "В принципе, получилось все на что я рассчитывала, немного не получилось упражнение на бревне, но я не допустила ошибки. Я считаю, что сегодняшний мой проход был именно на том уровне, к которому я была готова", - добавила она.

По словам Мустафиной, ее подготовка к спортивному сезона прошла без травм. "Не было никаких травм, все было в порядке. Этому доказательство два дня чемпионата. Они обошлись без падений, это очень радует", - сказала гимнастка.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 10 марта.