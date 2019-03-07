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КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" и вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ

В четвертьфинале Кубка Гагарина "Динамо" встретится с ЦСКА
Игроки московского "Динамо" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки московского "Динамо"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло хельсинкский "Йокерит" со счетом 6:2 в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги и вышло в четвертьфинал турнира.

В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (7-я минута), Владимир Брюквин (9), Владислав Ефремов (11), Егор Зайцев (13), Даниил Тарасов (18), Дмитрий Кагарлицкий (27), у проигравших отличились Никлас Йенсен (40) и Марко Анттилла (44).

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Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Динамо".

"Йокерит" и "Динамо" впервые играли между собой в Кубке Гагарина. "Динамо" выступает на стадии плей-офф КХЛ в десятый раз и в седьмой раз преодолело первый раунд. Московский клуб является двукратным победителем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).

"Динамо" в 1/4 финала встретится с ЦСКА. Ранее место во втором раунде плей-офф завоевали екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев" и ярославский "Локомотив".

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