Тарасов: хоккеисты "Динамо" сплотились после проигрыша "Йокериту" в Хельсинки

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Игроки московского хоккейного клуба "Динамо" сплотились после поражения в пятом матче с "Йокеритом" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сказал нападающий "Динамо" Даниил Тарасов.

"Динамо" дома обыграло хельсинкский "Йокерит" со счетом 6:2 в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ и вышло в четвертьфинал турнира.

"Серия была тяжелая, соперник дал нам бой в каждой игре, все игры были от ножа, - сказал Тарасов. - Мы сплотились все вместе после последнего поражения, закончили серию дома. Сегодня нас прорвало, где-то удача была на нашей стороне. "Йокерит" - хорошая команда, там хорошая защита, поэтому поздравляю всех с победой, все молодцы".

"Нам все равно, с кем играть дальше, что тут говорить. Сейчас надо отдохнуть, перезагрузиться и готовиться к следующему сопернику", - добавил Тарасов.

Ранее место во втором раунде плей-офф завоевали екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев" и ярославский "Локомотив".