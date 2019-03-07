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Российские пары заняли весь пьедестал юниорского ЧМ по фигурному катанию

Золото завоевала пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российская пара в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе. По сумме короткой и произвольной программ россияне получили 188,74 балла.

Второе место занял дуэт Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова (188,17), третьими стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (181,59).

17-летняя Мишина и 19-летний Галлямов катаются вместе с 2017 года, пара является победителем финала юниорского Гран-при сезона-2018/19, а также бронзовым призером прошлогоднего мирового первенства.

Юниорский чемпионат мира завершится 10 марта.

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