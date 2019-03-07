Семак: "Зенит" не смог ничего создать во втором тайме матча ЛЕ с "Вильярреалом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Игра петербургского футбольного клуба "Зенит" ухудшилась во втором тайме встречи с испанским "Вильярреалом", футболисты российского клуба не смогли ничего создать, чтобы рассчитывать на победу. Об этом после матча сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В четверг испанский "Вильярреал" обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

"Первый тайм прошел в равной борьбе, я думаю, что результат был объективный (1:1 - прим. ТАСС). Во втором тайме мы сыграли хуже, мяч, пропущенный нами после аута, повлиял на ход матча. Мы форсировали события, но кроме того, как отнимали мяч, не смогли что-то создать", - сказал Семак.

"Сейчас нам нужно восстановиться. Шансы есть, мы будем готовиться к ответному матчу, мы не будем делить турнир на более важные и менее важные матчи, будем готовиться к следующей игре со всей серьезностью", - отметил наставник "Зенита".

По словам тренера, отсутствие на поле капитана команды Александра Анюкова было обусловлено личными причинами игрока, а Эльмир Набиуллин не принял участия в матче по решению тренера. Семак также рассказал, почему нападающего Антона Заболотного в матче было решено выпустить так поздно. "До этого сделали уже две замены, мы должны быть готовы [сделать замену] на случай травмы или еще какой-либо ситуации", - отметил он.

Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.