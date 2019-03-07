Шипачев: "Йокерит" гнул свою линию во всех играх серии плей-офф КХЛ с "Динамо"

"Йокерит" здорово играл, физически сильная команда, много набрасывает на ворота, у них большие ребята и в защите, и в нападении - тяжелая серия, хорошо, что выиграли, - сказал Шипачев. - Хорошо, что команда сплотилась, здорово играем друг за друга. "Йокерит" гнул свою линию все игры, играли своей системой все время. Тяжело было с ними, они физически здорово играли".

Шипачев признался, что следит за серией плей-офф между московским "Спартаком" и санкт-петербургским СКА. "Иногда включаю хоккей, там борьба упорная, серьезная. Я много времени провел в СКА, хорошее время было, но сейчас у меня началось другое хорошее время, сейчас только за "Динамо", - отметил Шипачев.

"Еще непонятно, с кем сыграем дальше, но как будет, так и будет. Нам не надо никого подбирать, мы будем биться за свою команду. Без разницы, московская серия будет или нет, хорошо, что завтра дали день отдыха, чтобы восстановиться. Сейчас хочу быстрее прийти к своей семье, меня дочка ждет", - заключил Шипачев.

Ранее место во втором раунде плей-офф завоевали екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев" и ярославский "Локомотив".