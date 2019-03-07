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Лига Европы

Александр Медведев: футболисты "Зенита" поборются в Испании за выход в 1/4 финала ЛЕ

В первой игре 1/8 финала, которая состоялась в Санкт-Петербурге в четверг, "Зенит" уступил со счетом 1:3
Президент и генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Президент и генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Зенита", несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от испанского "Вильярреала", поедут на ответную встречу не доигрывать в еврокубках, а бороться за выход в четвертьфинал. Об этом ТАСС сообщил президент санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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"Зенит" в четверг уступил "Вильярреалу" со счетом 1:3.

"Результат говорит сам за себя, свои возможности мы не использовали, а соперник реализовал практически все свои моменты. Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться", - сказал Медведев.

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.

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