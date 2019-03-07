Шесть комплектов наград будет разыграно в очередной медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Участники XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске разыграют шесть комплектов медалей в шестой соревновательный день. Победители определятся в фигурном катании, горнолыжном спорте, сноуборде, лыжных гонках, а также в женском хоккее с мячом.

Соревновательный день стартует в фан-парке "Бобровый лог", где награды в слалом-гиганте разыграют более 100 спортсменов. Недавние успехи российских горнолыжников на Универсиаде позволяют надеяться, что Иван Кузнецов, Алексей Овчинников, Денис Воробьев, Никита Алехин, Семен Ефимов и Глеб Мосесов смогут вмешаться в борьбу за медали. Позднее на трассе кластера "Сопка" сноубордисты выявят сильнейших в хафпайпе.

На трассе лыжного кластера "Радуга" пройдет командный спринт классическим стилем. Каждая команда будет состоять из двух человек - женщины и мужчины, которые пробегут шесть кругов, сменяя друг друга. Всего на старт выйдут 35 команд, десять из них позднее продолжат борьбу за медали. Российские пары определят позднее, но можно утверждать, что они станут одними из главных претендентов на золото.

Очередные комплекты наград будут разыграны в фигурном катании, где вслед за серебром Максима Ковтуна и золотом спортивной пары Алисы Ефимовой и Александра Коровина за медали поборятся танцевальные дуэты. После ритм-танца Бетина Попова / Сергей Мозгов и Софья Евдокимова / Егор Базин занимают первое и второе места соответственно. Также свои короткие программы покажут женщины, среди которых россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова. В рамках Универсиады две российские и две финские команды покажут короткие программы в синхронном катании, на данный момент оно не является олимпийской дисциплиной.

Вечером будет разыграно первое золото Универсиады в игровых видах спорта. На лед арены "Енисей" выйдут женские сборные России и Швеции по хоккею с мячом. Обе команды на предварительном этапе подтвердили статус главных фаворитов, а в очном поединке сильнее оказались хозяйки турнира - 4:2. Выиграть у одного соперника два матча в рамках одного чемпионата сложно, но подопечные Александра Межуева настроены завоевать золото Всемирных студенческих игр.

Противостояние между сборными России и Швеции пройдет также в мужском хоккее с мячом. Эта игра состоится перед женским финалом. Российские керлингисты проведут две встречи группового этапа, от результата которых зависят их медальные перспективы на Универсиаде. Завершит день классическое противостояние между командами России и Канады в женском хоккее.